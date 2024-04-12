Происшествия 12 апреля 2024, 03:00 Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в ДТП под Луганском РИА «Новости»

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Адвокат маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в аварии под Луганском. Об этом ТАСС сообщила лавный врач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — уточнила она.

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По ее словам, они узнали о гибели Хабибулина днем 11 апреля. Адвокат попал в ДТП, когда возвращался в Ростов-на-Дону из Луганской Народной Республики.

Бухановская пояснила, что им позвонил следователь, который выехал на место происшествия. Главврач добавила, что ее центр вместе с областной адвокатской палатой поможет с похоронами Хабибулина.

Марат Заидович оказался адвокатом Чикатило по назначению. До этого он не участвовал в громких делах, поэтому, как он позже признавался, согласился сразу на эту работу. Главное дело своей жизни он тогда проиграл. Чикатило приговорили к смертной казни, а попытка добиться для него помилования провалилась. Президент России Борис Ельцин ответил отказом на ходатайство адвоката.

Ранее массовая авария произошла в Гагаринском тоннеле в Москве, где столкнулись несколько машин.