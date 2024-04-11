Происшествия 11 апреля 2024, 20:36 Массовая авария произошла в тоннеле в центре Москвы Дептранс: в Гагаринском тоннеле в Москве столкнулись несколько машин Freepik

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Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«На месте работают оперативные службы города», — отметили в ведомстве.

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По данным дептранса, сейчас движение в районе ДТП затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать по возможности пути объезда. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.

Ранее в ДТП с участием двух машин в Северном Тушине на МКАД пострадали двое детей и беременная женщина. В эвакуации пострадавших задействовали вертолет Московского авиационного центра.