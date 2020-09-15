Адвокат побитого Широковым арбитра объяснил, почему настаивает на статье «Покушение на убийство» для футболиста

Нападение бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова на арбитра Никиту Данченкова попадает под статью «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Об этом «360» заявил представляющий интересы потерпевшего адвокат Александр Островский.

Он напомнил, что Широков сбил Данченкова с ног ударом кулака по голове, а после начал пинать его ногой в бутсе с шипами.

«Широков знает силу своего удара. Голова могла разлететься на части или отделиться от туловища. Никита прикрылся рукой, которая оказалась травмирована, часы разлетелись на части. Мы считаем, что был умысел в покушении на убийство», — заявил адвокат.

Александр Островский отметил, что пока не получил официального ответа от полиции. Но если сообщения СМИ подтвердятся и уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», то адвокат намерен обжаловать это решение в прокуратуре и Следственном комитете.

«Статья „Покушение на убийство“ находится в ведении СК», — уточнил он.

На вопрос о том, пытался ли Широков как-то уладить конфликт, адвокат Островский заявил, что его подзащитному звонил неизвестный человек со словами, что он его где-то видел, а также упоминал ребенка.

«Я называю такие звонки „звонками из подворотни“. Мы запретили Никите такие разговоры поддерживать», — подчеркнул адвокат.

По его словам, обращение для урегулирования ситуации должно быть от уважаемых людей, с которыми можно разговаривать. В качестве примера он назвал спортсмена и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова и президента Гильдии российских адвокатов Гасана Мирзоева.

«Если бы к нам обратился господин Фетисов или президент Гильдии российских адвокатов Гасан Борисович Мирзоев, тогда могло бы быть какое-то обсуждение компенсации за причиненный вред. Никита же три недели болел, лечился за свой счет. То есть он пострадал не только физически, но и материально», — поделился адвокат.

При этом он уточнил, что о суммах компенсации говорить пока рано. Адвокат намерен подать гражданский иск и в судебном порядке взыскать с футболиста деньги. Но если Широков готов компенсировать причиненный ущерб, чтобы облегчить свою вину, то сторона потерпевшего готова его выслушать и обсудить конкретную сумму.

Роман Широков напал и избил арбитра Никиту Данченкова на матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Это произошло 10 августа на стадионе академии «Спартака». Широков разозлился на красную карточку, которую ему показал арбитр.

Сам спортсмен уже принес извинения Данченкову, организаторам турнира, команде телеканала и зрителям. Свой поступок он назвал неподобающим. Сегодня в СМИ появилась информация, что по итогам проверки полиция завела уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней составляет год исправительных работ или четыре месяца ареста.