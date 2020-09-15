СМИ узнали об уголовном деле против экс-футболиста сборной России Широкова

Полиция возбудила уголовное дело против бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова. Арбитр Никита Данченков написал на спортсмена заявление после того, как он напал на него во время матча с участием команды телеканала «Матч ТВ».

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Максимальное наказание по этой статье — год исправительных работ или четыре месяца ареста. Адвокат Александр Островский после этого инцидента заявил, что Широкову «место на скамье подсудимых».

Широков избил Данченкова после того, как арбитр показал ему красную карточку во время матча с участием команды телеканала «Матч ТВ». Игра прошла 10 августа на стадионе академии «Спартака». Позже футболист извинился за свое поведение.