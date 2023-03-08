08 марта 2023, 16:05
Адвокат озвучил сумму взятки, за которую задержали экс-мэра Белгорода
Адвокат экс-мэра Белгорода назвала сумму взятки, за которую задержали ее подзащитного
Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во время суда сообщила адвокат Елена Палымова. Ее слова передало РИА «Новости».
«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов 930 тысяч рублей», — сказала она во время судебного заседания.
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По версии обвинения, бывший чиновник получил взятку в виде автомобиля. В настоящее время суд решает, какую меру пресечения избрать Иванову.
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Иванов руководил Белгородом с октября 2021 по ноябрь 2022 года. Его отставку поддержал губернатор области Вячеслав Гладков, который был недоволен его работой.
Ранее вышедший из тюрьмы экс-министр экономразвития России Алексей Улюкаев признался, что наслаждается жизнью обычного гражданина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам колонии. Однако через пять с половиной лет он вышел на свободу по УДО. В настоящее время Улюкаев является главным экспертом в Фонде экономической политики имени Егора Гайдара.
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