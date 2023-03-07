Общество 07 марта 2023, 18:26 Вышедший из тюрьмы Улюкаев признался, что наслаждается жизнью простого человека Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев: удивительный кайф вести себя как все остальные РИА «Новости»

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Спустя почти год после освобождения из тюрьмы бывший министр экономразвития России Алексей Улюкаев признался, что наслаждается жизнью обычного гражданина. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта».

«Наконец-то почувствовал себя частным человеком. Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни: то большим начальником, то зеком. А теперь я — человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал он.

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По его словам, что кресло руководителя, что нары заключенного ограничивают человека, а теперь у него полно свободного времени для семьи. Улюкаев отметил, что он задолжал близким огромные суммы за годы в тюрьме, и теперь перед ним стоит задача их вернуть. Он рассказал, что сейчас работает главным экспертом в Фонде экономической политики имени Егора Гайдара.

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Улюкаева выпустили из исправительной колонии № 1 в Тверской области в мае прошлого года по условно-досрочному освобождению. Из положенных восьми лет он отсидел пять с половиной лет. Экс-министра обвинили в получении взятки у главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Его задержали во время передачи сумки с двумя миллионами долларов.