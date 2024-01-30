30 января 2024, 13:24
А думали — НЛО. Причину вспышек в небе, удививших жителей Щербинки, сняли на видео
Момент взрыва на подстанции в Москве, вызвавший вспышки в небе, попал на видео
Яркие желто-зеленые вспышки в небе, удивившие жителей Щербинки и Подольска, по предварительным данным, стали следствием ЧП на подстанции на юге Москвы. Момент взрыва попал на видео.
Сообщения о непонятных вспышках появились в местных чатах утром 30 января. Очевидцы делились кадрами произошедшего и строили предположения об их происхождении.
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Некоторые в шутку выдвинули версию об НЛО. Были и те, кто выразил уверенность, что вспышки связаны с аварией на высоковольтной линии.
«360» обращался за комментарием в МЧС Московской области. Но в пресс-службе сообщили, что информацию о случившемся не получали.
Коммунальные аварии
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