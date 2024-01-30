30 января 2024, 11:06
Жителей Щербинки испугали странные вспышки в небе
Странные вспышки в небе в Щербинке сняли на видео
Странные вспышки в небе испугали утром 30 января жителей Щербинки. Непонятное явление успел зафиксировать на камеру видеорегистратора один из очевидцев. Запись появилась в распоряжении «360».
В пресс-службе МЧС Московской области «360» сообщили, что в пресс-службу информация о вспышках в небе не поступала.
Реклама
В Telegram-канале «Щербинка Новости» также опубликовали видео вспышки. Авторы сообщения уточнили, что зеленое свечение в небе можно было видеть около 07:30. По их данным, причина связана с аварией на подстанции на Симферопольском шоссе. Официально такая версия подтверждена не была.
Случившееся активно обсуждают в местных чатах. Один из пользователей предположил, что если зарево было сине-зеленым, то это, скорее всего, связано с ЧП на высоковольтной линии.
«В прошлом году дважды обрывались провода», — указал он.
«Каждый месяц замыкает. В основном ночью. Звук дуги слышно. В ноябре кабель упал на дорогу — на три часа движение остановили. Страшнее всего, что недалеко от заправки», — отметил еще один участник обсуждения.
Причины случившегося уточняются.
Накануне, 29 января, вспышки и свечение заметили в небе к северо-западу от Челябинска. Местное издание 74.RU сообщало, что в ряде населенных пунктов после этого пропало электричество.
В компании «Россети Урал» позже заявили, что яркие вспышки в небе имели техногенный характер. По данным пресс-службы, произошло короткое замыкание на энергетических объектах.
Энергетики отметили, что системных сбоев удалось избежать, линии находились в рабочем состоянии. Для уточнения причины короткого замыкания специалисты осмотрят линии электропередачи по всей их протяженности.
Соцсети
Видео
Реклама
Реклама