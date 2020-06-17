    17 июня 2020, 03:33

    750 гектар лега горит на Камчатке. Кадры с коптера

    Арина Гудилова

    На Камчатке продолжаются тушения природных лесных пожаров. Площадь возгорания составляет 750 гектар.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС России, возгорание обнаружили 10 июня на площади три гектара. На сопке в нескольких километрах от села Эссо загорелся валежник.

    «Более 50 пожарных, два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры и вездеходы задействованы в борьбе с природным пожаром вблизи села Эссо Быстринского района», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что с огнем борются при помощи автоцистерн, а также ранцевых лесных огнетушителей. Также воду подвозят спецтранспортом. Тушение осложняется большой крутизной склона.

    Для защиты жителей села проложили около 30 километров минерализованной полосы. По данным ведомства сейчас в населенном пункте нет дыма и запаха гари, однако такой риск сохраняется, если ветер изменит направление.

    Ранее пожарные потушили 36 лесных пожаров в России. Огонь охватил леса в 13 регионах страны.