750 гектар лега горит на Камчатке. Кадры с коптера

На Камчатке продолжаются тушения природных лесных пожаров. Площадь возгорания составляет 750 гектар.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России, возгорание обнаружили 10 июня на площади три гектара. На сопке в нескольких километрах от села Эссо загорелся валежник.

«Более 50 пожарных, два вертолета с водосливным устройством, бульдозеры и вездеходы задействованы в борьбе с природным пожаром вблизи села Эссо Быстринского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнем борются при помощи автоцистерн, а также ранцевых лесных огнетушителей. Также воду подвозят спецтранспортом. Тушение осложняется большой крутизной склона.

Для защиты жителей села проложили около 30 километров минерализованной полосы. По данным ведомства сейчас в населенном пункте нет дыма и запаха гари, однако такой риск сохраняется, если ветер изменит направление.

Ранее пожарные потушили 36 лесных пожаров в России. Огонь охватил леса в 13 регионах страны.