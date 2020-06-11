Почти 40 лесных пожаров потушили в России за сутки

В России за минувшие сутки потушили 36 лесных пожаров, которые полыхали на площади более 520 гектаров. Огонь охватил леса в 13 регионах страны.

Пожары охватили 523 гектара леса, уточнили в пресс-службе Авиалесоохраны. Спасатели ликвидировали их в Коми и Бурятии, Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Курганской, Свердловской, Омской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах.

На 00:00 11 июня на территории РФ действовали 25 лесных пожаров. Пламя полыхало на 9,3 тысячи гектаров. Возгорание активно тушили.

В Чукотском автономном округе площадь пожаров оказалась наибольшей — почти 7,9 тысячи гектаров на двух участках леса.

В 2019 году жаркая погода стала причиной серьезных лесных пожаров в Западной Сибири. Торфяники в некоторых местах региона тлеют до сих пор — они перенесли теплую зиму. Специалисты не исключают, что летом сибирские леса снова будут полыхать.