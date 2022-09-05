Происшествия 05 сентября 2022, 13:17 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерка с внуком пропали в Кузбассе, их ищут 250 человек Около 250 человек ищут пропавших в лесу Кузбасса пенсионерку и ее внука РИА «Новости»

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До 250 человек увеличили группировку поисковиков, ищущих пропавших в кузбасской тайге пенсионерку и 10-летнего внука. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Кемеровской области на своем сайте.

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По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова в поисковых мероприятиях задействуют вертолет Росгвардии. Для мониторинга лесной местности с высоты уже подняли квадрокоптер.

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Ранее сообщалось, что более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом. Чаще всего в помощи нуждались пожилые люди.

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