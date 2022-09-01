Более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом | 360°

Подмосковье 01 сентября 2022, 05:23 Поделиться Telegram

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Viber Более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом Источник фото: РИА "Новости"

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За прошедшее лето из подмосковных лесов почти ежедневно выводили потерявшихся. Всего в регионе помогли выбраться 176 заблудившимся. Чаще всего в помощи нуждались пожилые люди, рассказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«За прошедшее лето 176 человек самостоятельно не смогли выйти из лесов Подмосковья. Больше всего заблудившихся было в июле — 78 человек, в июне — 36 и в августе — 62. Все они найдены: либо самостоятельно, либо по удаленной помощи специалистов нашли дорогу из леса», — сказал Георгий Филимонов.

Он уточнил, что в основном заблудившиеся — это пожилые люди, многие из них — с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями.

По словам председателя Комлесхоза Московской области Олега Баженова, сначала сообщение от потерявшегося фиксируется в системе «Единой службы спасения 112», затем поступает в Региональную диспетчерскую службу и передается в лесничество. Помимо лесных специалистов, потерявшимся на помощь приходят поисковые отряды «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС.

«По статистике, наибольшее количество обращений от заблудившихся в лесу этим летом пришлось на Дмитровское, Клинское и Сергиево-Посадское лесничества (по 18 человек), Ступинское (17 человек), Наро-Фоминское (14 человек), Волоколамское и Истринское (12 человек), Ногинское (11 человек), Орехово-Зуевское и Подольское (по 10 человек)», — сообщил Олег Баженов.

Он добавил, что сообщений о заблудившихся из Егорьевского лесничества не поступало за все лето.

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