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    25 августа 2022, 15:47

    Двое рабочих попали в больницу с отравлением сероводородом в Нижегородской области

    Дарья Морозова

    Двое мужчина отравились сероводородом, когда осматривали канализации в Нижегородской области. Об этом сообщило издание NеwsNN со ссылкой на сайт госинспекции труда региона.

    Во время работы мужчины потеряли сознание. Их срочно доставили в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

    Трудовая инспекция начала проверку. Также скоро появится медицинское заключение о тяжести отравления мужчин.