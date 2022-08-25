25 августа 2022, 15:47
Двое рабочих попали в больницу с отравлением сероводородом в Нижегородской области
Двое мужчина отравились сероводородом, когда осматривали канализации в Нижегородской области. Об этом сообщило издание NеwsNN со ссылкой на сайт госинспекции труда региона.
Во время работы мужчины потеряли сознание. Их срочно доставили в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.
Трудовая инспекция начала проверку. Также скоро появится медицинское заключение о тяжести отравления мужчин.