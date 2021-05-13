«112»: в аварию с перевернувшимся авто на Кутузовском проспекте попала машина депутата Госдумы

В результате аварии на Кутузовском проспекте перевернулась машина. Telegram-канал «112» сообщил, что один из пострадавших автомобилей принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову.

«360» не удалось дозвониться до депутата. Его помощник комментировать аварию не стал.

ДТП случилось днем 13 мая на Кутузовском проспекте, в районе улицы Барклая. Там столкнулось два автомобиля. Один из них перевернулся. Из-за аварии транспорт в сторону центра двигался только по одной полосе. Однако в департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение уже восстановлено.

По данным источника «360», один человек пострадал. Его госпитализировали.