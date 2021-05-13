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    13 мая 2021, 13:29

    «112»: в аварию с перевернувшимся авто на Кутузовском проспекте попала машина депутата Госдумы

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    В результате аварии на Кутузовском проспекте перевернулась машина. Telegram-канал «112» сообщил, что один из пострадавших автомобилей принадлежит депутату Госдумы Рахиму Азимову.

    «112»: в аварию с перевернувшимся авто на Кутузовском проспекте попала машина депутата Госдумы

    «360» не удалось дозвониться до депутата. Его помощник комментировать аварию не стал.

    ДТП случилось днем 13 мая на Кутузовском проспекте, в районе улицы Барклая. Там столкнулось два автомобиля. Один из них перевернулся. Из-за аварии транспорт в сторону центра двигался только по одной полосе. Однако в департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение уже восстановлено.

    По данным источника «360», один человек пострадал. Его госпитализировали.