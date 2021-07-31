Женская сборная РФ по волейболу вышла в плей-офф олимпийского турнира

Российские волейболистки обыграли команду США в четвертом матче группового этапа олимпийского турнира в Токио. В результате они вышли в плей-офф. Информация об этом появилась на в Telegram-канале ОКР.

«Фантастическая игра! Супер уверенно выигрываем сборную США и обеспечиваем себе выход в ¼ Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:12, 25:19). В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших сборных из каждой группы выйдут в плей-офф.

В результате сборная России с тремя победами заняла второе место. Спортсменки набрали восемь очков, тем самым гарантировав себе место в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа россиянки встретится со сборной Турции. Матч состоится 2 августа.

Накануне российский дзюдоист Тамерлан Башаев занял третье место в весовой категории свыше 100 килограммов. А российская мужская сборная по фехтованию на шпагах в победила сборную Италии в четвертьфинале командного турнира на Олимпиаде. Игры завершатся 8 августа.