Российский дзюдоист Башаев взял бронзу на Олимпиаде

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев занял третье место в весовой категории свыше 100 килограммов. Он принес стране десятую бронзу, которая стала 33-й медалью в общем зачете сборной.

Тамерлан Башаев победил украинского спортсмена Якова Хаммо в сражении за бронзовую медаль во время Олимпиады. Российский спортсмен одержал победу иппоном.

При этом первое место занял чешский дзюдоист Лукаш Крпалек — он оказался сильнее своего соперника, грузинского спортсмена Гурама Тушишвили, который в итоге стал серебряным призером.

На счету российских дзюдоистов сейчас три бронзовые медали. Кроме Башаева, их завоевали Нияз Ильясов в категории до 100 килограммов, а также Мадина Таймазова — в категории до 70 килограммов.

Сейчас сборная России, которая выступает на Олимпийских играх под флагом Олимпийского комитета России, занимает четвертое место в медальном зачете. С начала Игр российские спортсмены завоевали 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей.