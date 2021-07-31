Захарова назвала беснованием реакцию западных СМИ на выступление россиян на Олимпиаде

Западные СМИ беснуются из-за участия россиян в Олимпиаде. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, теперь еще и от российской символики на майках журналистов!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова в шутку предположила, что западные СМИ скоро начнут завидовать тому, что на форме и флаге российской сборной есть олимпийские кольца, а у них нет.

Спортсмены из России после принятых в декабре Всемирным антидопинговым агентством двухлетних санкций на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

Пока Россия занимает четвертое место в общем зачете. У страны 37 медалей: 11 золотых, 15 серебряный и 11 бронзовых.