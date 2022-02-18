WADA пригрозило за допуск Валиевой к Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, что допуск фигуристки Камилы Валиевой к участию в Олимпийских играх будет иметь последствия. Текст с позицией по делу российской спортсменки опубликовали на сайте агентства.

Агентство сообщило, что считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), допустившего Валиеву к участию в личном турнире Олимпийских игр в Пекине, несовместимым с принятым кодексом агентства, что вполне может повлечь за собой последствия и повторение спорных случаев.

В опубликованном тексте WADA отметило, что CAS для того, чтобы допустить Валиеву, внес изменения в кодекс агентства. Такие изменения, согласно WADA, позволят спортсменам в возрасте от 16 до 18 лет выступать в соревнованиях даже с сомнительными результатами допинг-тестов в статусе «защищенных персон» без объяснения причин.

Ранее WADA обвинило РУСАДА в том, что агентство не обеспечило своевременный анализ допинг-проб, не предоставив в лабораторию в Стокгольме информацию о том, что тесту Валиевой нужен приоритетный статус для участия в Олимпиаде.