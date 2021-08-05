Всадники-олимпийцы пожаловались на сумоиста у барьера

Организаторы олимпийского турнира по конному спорту установили статую сумоиста у одного из барьеров на конкурном поле. Всадники пожаловались, что лошади ее боятся. Об этом пишет Associated Press.

О проблемах с сумоистом агентству рассказали Гарри Чарльз из Великобритании, ирландец Сиан О’Коннор, Тедди Влок из Израиля и Пенелопа Лепрево из Франции.

«Когда вы заворачиваете к препятствию, вы видите большого парня и его зад. Я заметил, что четыре или пять лошадей это действительно напугало», — пожаловался Чарльз.

Лепрево заявила, что каждый раз при приближении к сумоисту лошадь приходится успокаивать. По словам Влока, животные могут пугаться атакующей позы фигуры. Конкурное поле на Олимпиаде в Токио решили оформить в национальном стиле. Помимо сумоиста, на нем есть миниатюрный дворец, гейши и барабаны тайко.

В четверг, 5 августа, сборная России побила медальный результат Игр в Рио-де-Жанейро. Сегодня было несколько наград. Сейчас в копилке команды ОКР 57 олимпийских медалей.