Олимпийская сборная России превзошла медальный результат Игр в Рио

Российские борцы завоевали еще две олимпийские медали в Токио. Заур Угуев взял золото, а Артур Найфонов — бронзу. Сборная РФ превзошла свой медальный результат Игр в Рио-де-Жанейро. Теперь в копилке команды ОКР 57 наград, а на прошлой Олимпиаде было 55 медалей.

Угуев стал олимпийским чемпионом после победы над индийцем Кумаром Рави в весовой категории до 57 килограммов. Российский борец вольного стиля одержал верх со счетом 7:4. Бронза у Нурислама Санаева из Казахстана и Томаса Гилмана из Соединенных Штатов.

Позже Артур Найфонов в категории до 86 килограммов поборол узбекистанца Джабраила Шапиева. Россиянин выиграл со счетом 2:0. Спортсмены из России завоевали на Олимпийских играх в Токио 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей.

В четверг, 5 августа, мужская сборная России обыграла бразильцев и пробилась в финал олимпийского турнира. Заслуженный тренер России Владимир Алекно заявил, что у российских волейболистов есть все шансы взять золото. По его словам, такой сильной по составу команды у РФ никогда не было.