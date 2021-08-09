Украинский каратист вступился за соотечественницу-легкоатлетку, сделавшую фото с Ласицкене

Украинский каратист Станислав Горуна вступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая сделала совместную фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене, написал RT. За это Магучих раскритиковали на Украине.

«Спорт вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть», — написал Горуна в Facebook.

Он добавил, что суть Олимпийских игр всегда была во взаимоуважении, дружбе и объединении.

Спортсменки сделали совместную фотографию после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде. В них Ласицкене завоевала золотую медаль, а Магучих заняла третье место. После совместной фотографии Магучих начали критиковать на родине.