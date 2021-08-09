Тренер израильской спортсменки ответил на жалобы россиян на судейство в художественной гимнастике

Тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам заявила, что девушка показала лучшее в своей жизни выступление. Так Айелет Зуссман отреагировала на критику россиян касательно судейства Игр в Японии.

«Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», — сказала Зуссман интервью газете Jerusalem Post.

Соревнования прошли в субботу. Гимнастка превзошла россиянку Дину Аверину и получила золото, даже несмотря на потерю предмета в заключительном упражнении и отсутствие значимых ошибок у россиянки.

Результат соревнований возмутил россиян. Они обрушились с критикой на судейство. В том числе на эту тему высказалась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она заявила, что российские эксперты насчитали у Ашрам меньшее число баллов по сравнению с судьями в Японии.

Линой Ашрам в ответ на вопрос о жалобе России на нечестное судейство заявила, что пока еще не осознала, что она победила. А на результаты других Ашрам не смотрит.