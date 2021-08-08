Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала жалобу России на судейство

Израильская спортсменка Линой Ашрам, выигравшая золото в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Играх в Токио, в ответ на вопрос о жалобе России на нечестное судейство заявила, что пока еще не осознала, что она победила. На результаты других Ашрам не смотрит.

По словам девушки, ей нужно время, чтобы осознать, что она может назвать себя олимпийской чемпионкой. Она очень гордится, что сможет вернуться домой с золотом, сообщил RT.

«Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты. Во время выступления я была сосредоточена только на себе. В итоге я добилась этого результата, и нет никого счастливее меня», — добавила Ашрам.

Во время выступления израильтянка уронила предмет в упражнении с лентой. По итогам четырех видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала судейство позором. По ее мнению, на Играх просто «надоели русские» и на этой Олимпиаде была задача остановить гегемонию России в художественной гимнастике.