Судей в Токио обвинили в «краже» золотой медали у Аблязина. Он набрал чемпионские баллы

Российскому спортсмену Денису Аблязину нечестно присудили второе место на соревнованиях по опорному прыжку на Играх в Токио, заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова. По ее мнению, золото у него просто украли.

«Украли! И я сейчас не хочу заниматься рассуждениями. У Дениса украли золотую медаль! Это тысячные доли», — заявила она в эфире «Матча ТВ».

По ее мнению, судьи понимали, что их никто не обвинит в несправедливости, поэтому воспользовались правом выставлять оценки 9,1 или 9,2.

Аблязин показал одинаковый результат с корейцем Чжэ Хван Сином. По итогам двух прыжков они набрали по 14,783. Но Чжэ Хван Син стал первым за счет сложности первого элемента в программе. Поэтому Аблязину присудили серебро. Для российского гимнаста это уже вторая медаль на Играх в Токио. На прошлой неделе россияне взяли золото в командном турнире.

Теперь на счету сборной России 49 медалей на Олимпиаде: 12 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых. Игры продлятся в Токио до 8 августа.