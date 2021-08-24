Спортивный функционер Малосолов рассказал, от кого из россиян ждать побед на Паралимпиаде

Российские паралимпийцы последние годы оставались заложниками политических игрищ, поэтому у сборной боевой настрой перед Паралимпиадой в Токио. Об этом «360» заявил общественный деятель, спортивный функционер Андрей Малосолов.

«Наши паралимпийцы были заложниками отвратительных политических игрищ. Они были отстранены от Олимпиад, от многих чемпионатов мира, от соревнований, которые этим людям с ограниченными возможностями нужны как воздух, как жизнь», — отметил Малосолов.

Российские паралимпийцы сейчас настроены на повторение той удачи, которая сопровождала сборную на прошедшей в Токио Олимпиаде.

«Мы ждем успешного выступления, патриотизма, поддержки. Всего самого хорошего только можно пожелать нашим паралимпийцам», — сказал эксперт.

Самые сильные спортсмены в сборной, по мнению Малосолова, фехтовальщики. Есть надежда и на игровые виды спорта, в которых на большой Олимпиаде у россиян не получилось взять ни одного золота.

«Будем рассчитывать, что наши игровики — волейболисты, волейболистки, баскетболисты — будут более успешны. Ну и, конечно, в плавании у нас есть очень сильные атлеты», — подытожил он.

Церемония открытия Паралимпийских игр состоится в Токио во вторник, в ней примут участие около 200 членов российской команды. Из-за пандемии соревнования и в этот раз будут проходить без зрителей.