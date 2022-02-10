Спортивный агент допустил вмешательство WADA в ситуацию с Валиевой

Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от Олимпиады, и золото в командном турнире осталось за Россией, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может опротестовать это решение. Об этом в своем Telegram-канале написал спортивный агент Андрей Митьков.

По мнению Митькова, WADA может опротестовать решение в Спортивном арбитражном суде.

«С Камилы Валиевой сняли временное отстранение. Сборной ОКР оставили золото командного турнира в Пекине. Но WADA может опротестовать это решение в CAS», — написал спортивный агент.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина ранее заявила, что Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде. RT писал, что сегодня утром фигуристка вышла на утреннюю тренировку.

Ранее в СМИ на фоне переноса церемонии награждения победителей командного турнира по фигурному катанию, в котором России досталось золото, написали, что проблемы якобы связана с сомнительным допинг-тестом Валиевой. В пресс-службе МОК ранее назвали это слухами и спекуляциями.