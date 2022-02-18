Спортивные пары представили короткую программу на ОИ. Как выступили россияне

Действующие чемпионы мира и олимпийские чемпионы в командном первенстве Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили короткую программу на Олимпийских играх. Пара набрала 82,76 балла и сначала вышла в лидеры.

Но китайские спортсмены Хань и Суй сдвинули россиян, заработав 84,41 балла. Следом за парой из КНР выступили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они недотянули до первой строчки 16 сотых и получили 84,25 балла.

Закрывали короткую программу бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Им присудили 78,59 балла. Они попали на четвертое место.

На пятой строчке оказалась еще одна пара из Китая. Пэн и Цзинь набрали 76,10 балла.

Произвольную программу в личном турнире спортивные пары представят 19 февраля, в 14:00 по московскому времени.