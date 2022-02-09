Фигурист Михайлов оценил выступления россиян на Олимпиаде

Фигурист Никита Михайлов оценил выступления своих на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его мнению, сложнее всего пришлось фигуристу Марку Кондратюку в мужской короткой программе.

«Ему, конечно, выпала самая сложная задача, личный зачет у мужского одиночного катания стартовал почти сразу, на короткую программу ему не хватило сил», — считает Михайлов.

Он добавил, что считает очень сильной пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. По его мнению, конкурировать с ними сможет только китайская пара.