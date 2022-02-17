«Спорт высших достижений». Песков оценил выступления российских фигуристок на Олимпиаде

Российские фигуристки завоевали золотую и серебряную медали на Олимпиаде в Пекине. Результаты выступления спортсменок оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», — прокомментировал Песков развернувшуюся на Олимпиаде драму. Цитату привел ТАСС.

По словам пресс-секретаря, президент еще не видел прокаты российских фигуристок. Песков подчеркнул, что Путин пока не смотрел выступления из-за работы.

Золотую медаль после произвольной программы получила фигуристка Анна Щербакова. Серебро досталось россиянке Александре Трусовой, а бронза — японке Каори Сакамото. Лидировавшая после короткой программы россиянка Камила Валиева не смогла попасть в тройку лидеров. Ошибки во время проката принесли спортсменке лишь четвертое место.

Как отметил в разговоре с «360» фигурист Максим Ставиский, Валиева столкнулась с сумасшедшим прессингом. При этом он назвал спортсменку бойцом, совершившим настоящий подвиг. Фигуристка попала на Олимпиаде в скандал из-за допинга. Сделанные в декабре 2021 года анализы дали положительный результат. Сейчас расследование ситуации продолжается.