«Это подвиг». Фигурист Ставиский похвалил Валиеву за выступление в условиях сумасшедшего прессинга

Прокат Камилы Валиевой во время произвольной программы на Олимпиаде в Пекине назвали подвигом. Фигурист Максим Ставиский в беседе с «360» заметил, что 15-летняя спортсменка столкнулась с сумасшедшим прессингом.

Выступление на Олимпийских играх, по словам Ставиского, так или иначе сказывается на состоянии нервной системы.

«Ты выступаешь не у себя дома, в другой стране, висишь очень длительный период в олимпийской деревне — все трудно. Другие девчонки это перебороли, но на Камилу был дополнительный прессинг сумасшедший. Я вообще не знаю, как она каталась. Она умница и боец», — подчеркнул фигурист.

Валиевой он посоветовал «кататься, пока есть силы и желание». Хотя подобные ситуации напрочь лишают и того, и другого.

«Я считаю, что девочке в 15 лет пережить и перенести такое давление и прессинг и еще выйти на лед кататься — это подвиг. Жаль, что у нее не получилось», — сказал Ставиский.

Спортсмен признался, что рад за получившую золото Олимпиады Анну Щербакову. Отметил он и выступление Александры Трусовой, которая добилась определенного рекорда на Играх, выполнив пять четверных прыжков. Камила Валиева стала четвертой.