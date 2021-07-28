Создатель игр «Ведьмак» поздравил россиянку с золотой медалью на Олимпиаде

Официальный аккаунт игры The Witcher поздравил омскую спортсменку Виталину Бацарашкину с победой на Олимпиаде в Токио. У спортсменки во время соревнований на шее висел медальон как у Геральта из Ривии.

«Сталь — для людей, серебро — для монстров, золото — для Виталины Бацарашкиной!» — написали разработчики игры CD Projekt RED в Twitter.

Они также написали, что надеются кулон поможет ей и в соревнованиях на точность 25 метров в четверг, 29 июля.

Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и принесла первую золотую медаль от России на Олимпиаде в Токио.

Во вторник, 27 июля, Виталина Бацарашкина в паре с Артемом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета в миксте взяла серебро, уступив только китайской сборной. Тандем сражался до конца, уступил лишь два очка последним выстрелом.

Закрытие Олимпиады в Токио завершится 8 августа, в медальном зачете Россия занимает 4 место с 7 золотыми медалями.