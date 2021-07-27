Седьмое серебро принесли стрелки в копилку России на Олимпиаде

Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета в миксте взяли серебро, уступив только китайской сборной. Они боролись до последнего и проиграли всего два очка.

Третьими стали спортсмены из Украины.

Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов сражались за золото с китайской парой Цзян Жансинь и Пан Вэй. Сначала российская пара вышла вперед на четыре очка, но потом потеряла преимущество и отстали на четыре очка. Однако к концу сравняли счет. Золото решалось последним выстрелом. Китайские спортсмены не дрогнули, в отличие от российских. В результате у России седьмая серебряная медаль.

Ранее золото и серебро выиграли российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников на стометровке на спине. Им удалось обойти американца Райана Мерфи.