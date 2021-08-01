Серьезную травму заподозрили у прыгуньи Клишиной

Медики после осмотра российской прыгуньи Дарьи Клишиной заподозрили у нее надрыв задней поверхности бедра. Об том сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Аллу Глущенко.

«Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Дальше будут делать МРТ в клинике олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях», — сообщила Глущенко.

Сегодня Клишина в двух первых попытках квалификации на Играх в Токио сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы. Во время забега девушка повредила заднюю поверхность правого бедра. Со стадиона ее увезли на коляске. Персональный рекорд 30-летней спортсменки — семь метров пять сантиметров.

В воскресенье стало известно, что мужская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах.

Сейчас Россия занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 40 медалей — 11 золотых, 16 серебряных 13 бронзовых. Это лучший результат в постсоветской истории страны. Олимпийские игры завершатся 8 августа.