Российские рапиристы вышли в полуфинал Игр

Мужская сборная России вышла в полуфинал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах. Об этом сообщил Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

В четвертьфинале российские рапиристы выступили под четвертым номером. Они победили команду Гонконга со счетом 45:39. Сборную России представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. В полуфинале российские спортсмены встретятся с командой США.

Ранее Кирилл Бородачев уступил представителю Гонконга Чуэн Калуню в четвертьфинале личного первенства со счетом 14:15. Мыльников выбыл из соревнований на стадии 1/8 финала.

Накануне женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Это вторая олимпийская победа российских саблисток. Впервые спортсменки взяли золото на Олимпиаде в Рио.

Россия занимает пятое место в медальном зачете. Россияне завоевали в Токио 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей. Пока страну обгоняет Австралия, США, Япония и Китай.