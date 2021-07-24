Сборная США впервые за 49 лет осталась без медалей в первый день Олимпиады

Американская сборная не завоевала ни одной медали в первый день Олимпиады впервые за 49 лет. В последний раз подобное происходило в 1972 году.

Об этом сообщило издание USA Today. 24 июля во время Игр прошло 11 соревнований по разным видам спорта.

Американские лучники проиграли Индонезии в первом раунде турнира по стрельбе. Тяжелоатлетка Джордан Делакруз, представляющая Штаты, также не смогла выиграть медаль.

В последний раз такое случилось 49 лет назад на Олимпиаде в Мюнхене. Тем не менее американская сборная оказалась на втором месте в общем медальном зачете.

Российская сборная завоевала в первый день соревнований две медали — серебро и бронзу. Таким образом, в медальном зачете национальная команда России пока занимает 10-е место.

Первую медаль завоевала Анастасия Галашина. Она взяла серебро в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 58 килограммов.