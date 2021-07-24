Россия заняла 10 место в медальном зачете по итогам первого дня Олимпиады

В первый день Олимпийских игр в Токио российская сборная завоевали две медали — золото и бронзу. Таким образом, в медальном зачете национальная команда России пока занимает 10 место.

Источник фото: olympics.com

Первую медаль завоевала Анастасия Галашина. Она взяла серебро в состязаниях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 58 килограммов.

Всего в субботу на соревнованиях в Токио разыграли 11 комплектов наград в семи видах спорта. В воскресенье, 25 июля, будут разыграны 18 комплектов наград.

После первого дня Игр лидером в медальном зачете стала китайская сборная. В активе команды из КНР — три золотые награды и одна бронзовая. На втором месте — Япония и Италия. Обе завоевали по одному золоту и одному серебру.

Олимпийские игры официально открылись 23 июля, хотя многие не верили, что это будет возможным из-за пандемии. Именно по вине коронавируса Игры отменили в 2020 году. Но все-таки это произошло. Правда, все состязания проходят без болельщиков из-за рубежа. Японских зрителей тоже пустят не на все объекты, а только на ограниченное число в нескольких префектурах.