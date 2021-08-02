Новый скандал назревает на Олимпийских играх в Токио после выступления гимнастов в опорном прыжке. Россиянин Денис Аблязин и южнокореец Чжэ-Хван Син набрали одинаковое количество баллов: 14,783. Но судьи присудили победу азиатскому спортсмену за сложность первого прыжка. С таким решением согласились не все.

Решают сотые доли

На соревнованиях по опорному прыжку гимнасты выполняют два вида упражнений. Аблязин после первого винтового прыжка получил 14,766 балла за шаг при приземлении. Второй сальтовый прыжок он выполнил чище и заработал 14,8 балла.

Южнокорейский спортсмен Чжэ-Хван Син в первом упражнении показал более сложный прыжок, что сыграло в его пользу при вынесении решения судьями. Но при этом у него были проблемы с доскоком при приземлении. Сравнительное видео опубликовал в Telegram-канале «Матч ТВ».

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова в эфире телеканала «Матч ТВ» заявила, что победу у Аблязина украли. По ее словам, роль сыграли тысячные доли.

«Просто украли у него золотую медаль. Это тысячные доли», — заявила Иванова, сославшись на безнаказанность судей.

Она подчеркнула, что Аблязин показал две замечательные техники выполнения прыжка. За первое выступление он получил большое количество баллов, да и второй тоже сделал замечательно.

«Там абсолютно допустимое расхождение в оценках. Придраться технически к Аблязину невозможно, а по-граждански — хочется. Все-таки надо было различить оценки немножко», — подчеркнула Иванова.

Вступился за своего коллегу по команде российский гимнаст Никита Нагорный. Он напомнил, что в опорном прыжке судят по техническому исполнению.

«Было правило о том, что нельзя делить пьедестал. Начали судить по техническому исполнению. Кто лучше сделал, тот и выиграл. <…> В данном случае по правилам, которые мы знаем, Денис — олимпийский чемпион», — заявил спортсмен.

Нагорный не исключил, что правила могли изменить, но сами гимнасты об этом не знают, поэтому судить нужно по тем нормам, к которым все давно привыкли.

Дело доскока

Это не первый случай спорного судейства в спортивной гимнастике. Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал «360», что во время выступлений на Олимпийских играх в Атланте россияне заняли три третьих места.

По словам Немова, судьи при равных результатах могли присудить две золотые медали и одну бронзовую, как это было на соревнованиях по легкой атлетике в воскресенье. Главные награды по прыжкам в высоту вручили катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери. Оба взяли высоту 2,37 метра.

«У южнокорейского гимнаста база первого прыжка была из шести баллов, а у Дениса — из 5,6. Так как они сделали не в доскок оба, то по уровню сложности первого прыжка было принято решение о порядке призовых мест. Но это правила сегодняшние», — подчеркнул Немов.

По оценке Алексея Немова, Аблязин выполнил все прыжки качественно и высоко. Но ему не хватило точности приземления, что сыграло не в его пользу.

«Так как они были примерно равные, недоскок у того и у другого, то здесь повлияло то, что у южнокорейца первый прыжок был выше уровня сложности, чем у Дениса», — подчеркнул гимнаст.

Алексей Немов отметил, что оспаривать решение судей нужно было сразу, как того требует регламент. Но если этого не сделали, значит, все согласны с вынесенным решением.

Качество не главное

Сборная России не подавала протест для пересмотра оценок гимнаста Дениса Аблязина после финального опорного прыжка на Олимпиаде. Об этом заявила старший тренер команды Валентина Родионенко.

«В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и все, других разговоров быть не может», — привело ее слова РИА «Новости».

Сам Денис Аблязин заявил, что доволен своим результатом. Он напомнил, что это его третья Олимпиада и третье серебро.

«Крутой результат, я выступил на 100%. Сделал то, что хотел», — подчеркнул он.

Тему судейства на соревнованиях гимнастов поднял ставший третьим на прошедших соревнованиях атлет из Армении Артур Давтян. Он напомнил, что при одинаковом количестве баллов правила предусматривают, что ориентироваться надо на сложность выполнения.

«Правила — они для всех правила. Мы должны смириться с этим и так выступать. По-другому никак», — пояснил он.

Денис Аблязин уже после пресс-конференции заявил, что полностью согласен с армянским спортсменом. Он подчеркнул, что сделать с этим решением ничего нельзя.