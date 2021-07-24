Российский теннисист Медведев вышел во второй круг Олимпиады

Россиянин Даниил Медведев в первом круге Олимпиады в Токио обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Бублика. Во втором круге он встретится с представителем Индии Сумитом Нагалом или спортсменом из Узбекистана Денисом Истоминым.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 25-летнего Медведева. На турнире он посеян под вторым номером.

Российский теннисист завоевал 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Сейчас он занимает вторую строчку в ее рейтинге. Бублик на 40-м месте.

Ранее россиянка Анастасия Галашина завоевала для сборной России первую медаль на Олимпийских играх в столице Японии в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. После этого она рассказала, что ее закалили тренировки в старом тире с бумажными мишенями в Ярославле.