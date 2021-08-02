Российский байдарочник вышел в полуфинал Олимпиады

Гребец из России Максим Спесивцев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров. Он победил в первом четвертьфинальном заезде с результатом 3 минуты 44,136 секунды.

Еще один россиянин Роман Аношкин в этой дисциплине стал третьим по итогам второго четвертьфинала. Он пришел к финишу с результатом 3 минуты 46,576 секунды и выбыл из борьбы за медали. В полуфинал соревнований по регламенту выходят по два лучших байдарочника из каждого четвертьфинала.

Ранее стало известно, что российский спортсмен Муса Евлоев пробился в полуфинал Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов после победы над венгром Алексой Секе. За выход в финал соревнований борец сразится со спортсменом из Польши Тадеушем Михаликом.

Сейчас в копилке сборной ОКР 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей Игр в столице Японии. В общем медальном зачете российская команда уступает Китаю, Соединенным Штатам, Японии и Австралии. Впереди соревнования по художественной гимнастике и синхронному плаванию.