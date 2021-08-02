Россиянин Евлоев вышел в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпиаде

Российский борец по греко-римской борьбе Муса Евлоев пробился в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 97 килограммов. В четвертьфинале он победил венгра Алекса Секе.

За выход в финал Евлоев будет бороться со спортсменом из Польши Тадеушем Михаликом.

Муса Евлоев является двукратным чемпионом мира и Европы.

Не все борцы из России смогли пройти четвертьфинал. Александр Чехиркин, который выступал в весе до 77 килограммов, не смог победить армянского борца Карапета Чаляна. Он проиграл со счетом 1:2.

Российская спортсменка Ханум Велиева также выбыла на стадии четвертьфинала по борьбе в весовой категории до 68 килограммов. В борьбе за выход в полуфинал она проиграла Батцэцэг Соронзонболд из Монголии со счетом 5:8.

Олимпийские игры завершатся 8 августа, в копилке России 12 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. По количеству сборная уступает Китаю, США, Японии и Австралии. Впереди соревнования по борьбе, синхронному плаванию и художественной гимнастике, которые должны принести еще медали России.