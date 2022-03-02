Российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх под нейтральным флагом

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Паралимпийских играх в Пекине в нейтральном статусе. Об этом на своем официальном сайте сообщил Международный паралимпийский комитет (IPC).

Все спортсмены из России и Белоруссии выступят на Играх в нейтральном статусе, на церемониях награждения будет звучать гимн IPC.

Спортсмены, вспомогательный персонал и члены делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) обязуются закрывать символику ПКР на своей экипировке.

Также Международный паралимпийский комитет решил не засчитывать набранные российскими и белорусскими спортсменами очки в официальный медальный зачет Паралимпиады.

«Я ожидаю, что все участвующие НПК будут относиться к нейтральным спортсменам так же, как и к любым другим спортсменам на этих Играх, независимо от того, насколько это может быть сложно», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в официальных соревнованиях.