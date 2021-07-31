Российские волейболисты потерпели первое поражение на Играх, но остались лидерами в группе

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде в Токио, уступив команде Франции со счетом 1:3. Но российские волейболисты сохранили лидерство в группе. Победа над Тунисом в заключительном туре обеспечит выход в плей-офф.

Россияне после трех побед в пятницу впервые проиграли французским волейболистам. Но и после этого поражения Россия сохранила первое место в группе. В воскресенье команде Туомаса Саммелвуо предстоит в заключительном туре сыграть со сборной Туниса.

На втором месте в группе B — сборная Бразилии. У них в активе тоже три победы, но по очкам и разнице выигранных сетов россияне вышли вперед. Укрепить лидерство в группе россиянам поможет победа над тунисцами. Нужно заработать три очка, для этого требуется победить со счетом не менее чем 3:1, сообщил «Спорт-Экспресс».

Россия в субботу поднялась на третье место по количеству медалей на Олимпиаде в Токио. Золото завоевали российские саблистки, которые принесли стране 37-ю награду на Играх. Всего в активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.