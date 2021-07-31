Россия поднялась на третье место в медальном зачете Игр

Россия поднялась на третье место по количеству медалей, полученных на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сейчас у России всего 37 медалей. Больше только у США и Китая — по 46. Однако, если смотреть на количество золотых медалей, то Россия все также на четвертом месте — у страны 11 золотых. У США 16 золотых медалей, у Японии — 17, у Китая — 21.

В субботу женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Решающая встреча завершилась со счетом 45:41.

Накануне мужская сборная России по фехтованию в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио уступила команде Японии и завоевала серебряную медаль. Российский дзюдоист Тамерлан Башаев ранее одолел украинца Якова Хаммо и взял бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов.

А лучница Елена Осипова в пятницу принесла в российскую копилку серебро. Спортсменка стала второй в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Олимпийские игры завершатся 8 августа.