Российские шпажисты вышли в полуфинал олимпийского командного турнира

Российская мужская сборная по фехтованию на шпагах в пятницу победили сборную Италии в четвертьфинале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР) в Telegram.

За сборную России боролись Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков.

По данным РИА «Новости», после шестого поединка Ходос был заменен на Глазкова. Теперь российская команда встретится со сборной Китая.

Ранее Сергей Бида уступил представителю Франции Ромену Каннону в четвертьфинале личного первенства со счетом 12:15, Павел Сухов потерпел поражение от швейцарца Беньямина Штеффена в 1/32 финала турнира со счетом 12:15, а Ходос уступил итальянцу Андреа Сантарелли на стадии 1/16 финала со счетом 10:15.

Последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году. Тогда серебряными призерами стали Александр Бекетов, Павел Колобков и Валерий Захаревич. Российские и советские шпажисты ни разу не становились олимпийскими чемпионами в мужском командном турнире.

Российские рапиристки в четверг завоевали золотые медали Олимпийских игр в командном турнире. Сборную РФ представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.