Российские рапиристки завоевали золото в командном турнире на Играх

Российские рапиристки в четверг завоевали золотые медали Олимпийских игр в командном турнире. Об этом сообщила радиостанция Sputnik. Это золото стало для России восьмым.

Спортсменки победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпиаде со счетом 45:34 Сборную на турнире представляли Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

В третьем раунде при счете 11:7 в пользу российской команды Мартьянова подвернула ногу. В течение нескольких минут ей оказывали медицинскую помощь. В итоге россиянка сумела продолжить выступление. В полуфинале Мартьянова заменила Загидуллину. Бронзовые медали достались итальянкам, они обыграли сборную США со счетом 45:23.

Также сегодня российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в категории до 100 килограммов, завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио. Ильясов ранее одолел в утешительном поединке немца Карла-Рихарда Фрая.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде. В активе россиян 28 медалей: восемь золотых, 11 серебряных и девять бронзовых.