Российские прыгуны в воду закончили последнее выступление на Олимпиаде в Токио без медалей

Вышедшие в финал Игр в Токио российские прыгуны в воду не смогли завоевать награды. Александр Бондарь в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки занял четвертое место, а Виктор Минибаев — пятое.

Бондарь закончил финальное выступление выступление с результатом 514,50 балла. Минибаев набрал 495,85 балла.

«Мое пятое место и четвертое Саши Бондаря — достойный результат. Ну, а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — цитирует официальный аккаунт ОКР в Тwittеr Минибаева.

Ранее стало известно, что женская сборная России по водному поло проиграла команде Венгрии со счетом 9:11 в матче за третье место на олимпийском турнире в Токио. В финал вышли сборные Испании и Соединенных Штатов. Матч за золото Олимпиады состоится 7 августа.