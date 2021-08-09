Российские олимпийцы отпраздновали возвращение из Токио «Катюшей»

Российские спортсмены, вернувшиеся с Олимпиады в Токио, покинули аэропорт Внуково, напевая песню «Катюша». Ранее команде ОКР запретили использовать ее вместо национального гимна на Играх.

Российским олимпийцам вручали золотые медали в Токио, где вместо гимна звучали фрагменты из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Спортсменам из России запретили использовать на Олимпиаде официальный гимн. Изначально ОКР хотел заменить его песней «Катюша», но Спортивный арбитражный суд (CAS) не поприветствовал такую идею. Однако по приезде в Москву олимпийцам ничего не помешало хором исполнить эту песню.

Олимпийские игры официально завершились в Токио накануне. Россия заняла на них пятое место, завоевав 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что на следующих зимних Играх, которые состоятся в Пекине в 2024 году, российские спортсмены снова будут выступать под тем же флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна.