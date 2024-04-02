02 апреля 2024, 17:38
Российские гребцы не поедут на Олимпийские игры в Париже
Российские гребцы не будут участвовать в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже. Об этом информировала пресс-служба Федерации гребного спорта страны (ФГСР).
Решение принял тренерский штаб сборной вместе со спортсменами по итогам обсуждения на общем собрании. Его поддержали в президиуме Федерации гребного спорта России.
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Президент федерации Алексей Свирин пояснил, что сложившаяся ситуация противоречит «всем спортивным нормам и законам», а спортсмены чувствительны к всевозможным заявлениям, высказываниям и дополнительным условиям. Он подчеркнул, что российские гребцы хотели бы участвовать в международных состязаниях, но на общих и законных основаниях.
«Когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, <…> положительного решения быть не может», — процитировала Свирина пресс-служба ФГСР.
Ранее спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые и серебряную медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ.
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Олимпиада в Париже — 2024
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