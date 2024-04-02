Подмосковье 02 апреля 2024, 17:04 Подмосковье выиграло 3 медали на всероссийских соревнованиях по гребле Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Они получили две золотые и одну серебряную медали.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, лучший результат среди мужчин на дистанции тысяча метров показал Максим Спесивцев. Вторым к финишу пришел Виталий Ершов. Кроме того, они заняли первое место в гонке на 500 метров на байдарках-двойках.

Реклама

В ведомстве добавили, что на турнире также провели отбор для участия в национальной сборной в спортивных играх стран БРИКС, чемпионаты Европы и европейской олимпийской квалификации.

Соревнования проходили с 28 марта по 1 апреля в Краснодаре. В них участвовали более 300 спортсменов из 29 регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».