Российские фигуристы вышли вперед в командном турнире на Олимпиаде

Сборная России стала лидером после пяти программ командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. США — на втором месте.

На счету россиян 45 очков. Первую строчку команда сохранила после выступления Марка Кондратюка. Он занял второе место в произвольной программе, набрав 181,65 балла.

Японский спортсмен Юма Кагияма стал победителем, набрав 208,94 балла. Это его лучший результат в сезоне. Спортсмен из США Винсент Чжоу стал третьим (171,44 балла).

В короткой программе у женщин первое место заняла россиянка Камила Валиева. В своем прокате она продемонстрировала тройной тулуп, тройной флип и тройной аксель. Судьи дали фигуристке 90,18 баллов.

После второго дня командных соревнований Россия вышла вперед с 45 очками. Второе место у американской сборной (42 очка). Следом идет команда Японии с 39 баллами.

В понедельник, 7 февраля, командные соревнования завершатся произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.